عاجل.. تليجراف تعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، عن الموعد النهائي لعودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدها نتيجة تفشيفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
أكدت صحيفة ديلي تلغراف أن الدوري الإنجليزي سيعود يوم السابع عشرمن شهر يونيو المقبل بعد فترة توقف استمرت شهرين.
توقفت جميع مباريات الدوري الإنجليزي منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية، التي تسببت في توقف الرياضة وأنشطة أخرى في العالم.
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