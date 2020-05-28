إصابة أنخل كوريا في تدريبات أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن إصابة نجم الفريق أنخل كوريا أثناء المشاركة في تدريبات الفريق استعدادًا لعودة النشاط الكروي خلال الفترة المقلبة.
أكدت التقارير الصادرة اليوم من إسبانيا أن إصابة النجم الأرجنتيني تم تشخيصها بأنها عضلية ولم تكشف التقارير عن مدة غياب اللاعب عن تدريباتالروخي بلانكوس خلال الفترة المقبلة.
من المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات خلال الفترة المقبلة لتحديد حجم إصابته ومدة الغياب عن الملاعب .
ويستعد الأتلتي لعودة الدوري الإسباني خلال شهر يونيو المقبل.
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