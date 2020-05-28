اخبار الرياضه

إصابة أنخل كوريا في تدريبات أتلتيكو مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن إصابة نجم الفريق أنخل كوريا أثناء المشاركة في تدريبات الفريق استعدادًا لعودة النشاط الكروي خلال الفترة المقلبة.

 أكدت التقارير الصادرة اليوم من إسبانيا أن إصابة النجم الأرجنتيني تم تشخيصها بأنها عضلية ولم تكشف التقارير عن مدة غياب اللاعب عن تدريبات

الروخي بلانكوس خلال الفترة المقبلة.

 من المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات خلال الفترة المقبلة لتحديد حجم إصابته ومدة الغياب عن الملاعب .

 ويستعد الأتلتي لعودة خلال شهر يونيو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أنخل كوريا في تدريبات أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا