تأكد إصابة محمود سعد بكورونا واتخاذ جميع الإجراءات الرسمية

كشفت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددًا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.
من المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاجمع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميًا في مواجهة الفيروس.
وأكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، أن إصابة المدير الفني، على رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ إجراءاتالوقاية كافة داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين، وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.
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