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نادي مصر يعلن قرار الاكتتاب العام والطرح في البورصة المصرية

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 تقرر البدء في التجهيز لطرح شريحة من أسهم نادي مصر في البوصة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة النهائية للتقييم.

 قرر مجلس إدارة نادي مصر الموافقة على الإدراج في

البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١.

 وأصبح بذلك نادي مصر أول نادٍ في مصر والشرق الأوسط متخصص في كرة

القدم يدرج في بورصة الأوراق المالية.

 ويهدف القرار إلى تنمية صناعة كرة القدم المصرية أسوة بالأندية الأوروبية المتخصصة المدرجة في البورصات العالمية.

 وقد كلف المجلس الإدارة المالية والقانونية إعداد ملف الطرح استعدادًا للبدء في التنسيق مع  الجهات المعنية كافة.

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