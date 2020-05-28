استقرار حالة شعبان عبدالوهاب لاعب سلة الزمالك

أكد أحمد عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة النادي، أن اللاعب شعبان، نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء، خرج من العناية المركزة بالمستشفى، وتم نقله لإحدى الحجرات وباتت حالته مستقرة.

وأضاف عادل عبدالفتاح، أن شعبان سيتم عمل مسحة جديدة له للتأكد من سلبيتها لفيروس كورونا عقب للخروج من المستشفى.

كما أشار عضو مجلس الزمالك إلى أن المستشار مرتضى منصور، رئيس

النادي، يتابع حالة لاعب السلة السابق ودائم الاطمئنان عليه، ويتمنى له خالص الشفاء.

كان المستشار مرتضى منصور، رئيس

نادي الزمالك، أجرى اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبدالوهاب علاجه عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.