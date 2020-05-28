أعلن نادي مونبيلييه الفرنسي، عن تعيين جون اوتاكا نجم الإسماعيلي السابق، مدير فنيًا لفريق الشباب بالنادي، في أول تجاربه التدريبية.
وسيتولى اوتاكا نجم الإسماعيلي السابق، قيادة فريقتحت ١٩ عامًا بالنادي الفرنسي، فنيًا، للفريق الذي لعب ضمن صفوف فريقه الأول أيضًا عندما كان لاعبًا، لمدة موسمين من 2011 حتى 2013، والذي توج معه بالدوري الفرنسي لموسم 2011-2012.
ولعب اوتاكا مع الإسماعيلي في مطلع الألفية الجديدة، وكان من أبرز نجوم الدراويش، والذي توج بجائزة الهداف برصيد ١ع هدف في موسم ١٩٩٩-٢٠٠٠.
كانت هذه تفاصيل خبر جون اوتاكا نجم الإسماعيلي السابق يبدأ مشواره التدريبي مع مونبيلييه الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.