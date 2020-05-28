جون اوتاكا نجم الإسماعيلي السابق يبدأ مشواره التدريبي مع مونبيلييه الفرنسي

أعلن نادي مونبيلييه الفرنسي، عن تعيين جون اوتاكا نجم الإسماعيلي السابق، مدير فنيًا لفريق الشباب بالنادي، في أول تجاربه التدريبية.

وسيتولى اوتاكا نجم الإسماعيلي السابق، قيادة فريق

تحت ١٩ عامًا بالنادي الفرنسي، فنيًا، للفريق الذي لعب ضمن صفوف فريقه الأول أيضًا عندما كان لاعبًا، لمدة موسمين من 2011 حتى 2013، والذي توج معه بالدوري الفرنسي لموسم 2011-2012.

ولعب اوتاكا مع الإسماعيلي في مطلع الألفية الجديدة، وكان من أبرز نجوم الدراويش، والذي توج بجائزة الهداف برصيد ١ع هدف في موسم ١٩٩٩-٢٠٠٠.