الأهلي السعودي يرد على أنباء انتقال عسيري إلى الهلال

رد نادي أهلي جدة السعودي على أنباء انتقال نجم الفريق عبد الفتاح عسيري إلى نادي الهلال خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وقال مصدر أهلاوي لصحيفة الاقتصادية السعودية: ما يتم تداوله عن توقيع عبدالفتاح عسيري عقدًا احترافيًا مع الهلال لا أساس له من الصحة .
وأضاف المصدر في تصريحاته: لا يحق لأي نادٍ التوقيع مع عبد الفتاح عسيريلعدم دخوله الفترة الحرة حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يخطر إدارة النادي بوجود أي عروض احترافية خلال الفترة الأخيرة .
ويرتبط عسيري بعقد مع الأهلي حتى شهر يناير المقبل وخاض مع الفريق 18 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف فقط .
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