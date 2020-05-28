الأهلي السعودي يرد على أنباء انتقال عسيري إلى الهلال

رد نادي أهلي جدة السعودي على أنباء انتقال نجم الفريق عبد الفتاح عسيري إلى نادي الهلال خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وقال مصدر أهلاوي لصحيفة الاقتصادية السعودية: ما يتم تداوله عن توقيع عبد

الفتاح عسيري عقدًا احترافيًا مع الهلال لا أساس له من الصحة .

وأضاف المصدر في تصريحاته: لا يحق لأي نادٍ التوقيع مع عبد الفتاح عسيري

لعدم دخوله الفترة الحرة حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يخطر إدارة النادي بوجود أي عروض احترافية خلال الفترة الأخيرة .

ويرتبط عسيري بعقد مع الأهلي حتى شهر يناير المقبل وخاض مع الفريق 18 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف فقط .