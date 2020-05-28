يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة في الدوري الألماني والقنوات الناقلة، والتي ستشهد مواجهته لصاحب المركز الـ 16 في جدول ترتيب البوندسليجا “فورتونا دوسلدورف”.

تقام المباراة على ملعب بايرن ميونخ “أليانز أرينا”، يوم السبت 30-5-2020، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة “بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف”، على قناة سكاي سبورت الألمانية، سكاي سبورت أونو الإيطالية، وبي تي سبورت، بالاضافة إلى قناة بي إن سبورتس 1، المختصة في نقل مباريات الدوري الألماني.

ويدخل بايرن ميونخ هذا اللقاء منتشيًا بتحقيق الفوز في كلاسيكو الدوري الألماني امام “بوروسيا دورتموند” بهدفًا نظيف احرزه “جوشوا كيميتش”، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”.

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ويتصدر العملاق البافاري جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه “دورتموند” الثاني، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.

وحقق البايرن الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مثلها، ويعتبر الحُمر الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في مسابقة الدوري الألماني حتي الآن حيث سجل 81 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدف.

في المقابل ينافس فريق “فورتونا دوسلدورف” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-.

يذكر ان اخر مواجهة بين “بايرن ميونخ ودوسلدورف” انتهت بفوز الفريق البافاري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “إسبريت أرينا” يوم 23 نوفمبر 2019.