فرجاني ساسي يستعد لعودة الدوري المصري على طريقته الخاصة

يستعد نجم المنتخب التونسي ونادي الزمالك “فرجاني ساسي“، لعودة الدوري المصري المحتملة، بالمشاركة في بعض مباريات الكرة الخماسية، اثناء تواجده في تونس.

ويسعى فرجاني ساسي للمحافظة على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الكروي، بخوض مباريات كرة الصالات تحسبا لاستئناف بطول الدوري عقب تجمد طويل على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتأجلت بطولة الدوري منذ الجولة الثامنة عشر، في منتصف مارس الماضي، في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذها الاتحاد المصري تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار المرض.

ويتواجد لاعب وسط منتخب تونس في بلاده، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، مفضلا التواجد بجوار عائلته أثناء توقف النشاط.

ونشر الدولي التونسي مقطع فيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وهو يخوض احدى مباريات الكرة الخماسية بصحبة عدد من اصدقائه.

ويعد ساسي من أهم الأوراق في كتيبة المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد مشاركته بشكل اساسي خلال الفترة الماضية.

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وتلقى لاعب منتخب نسور قرطاج عدة عروض من بعض الأندية الخليجية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط رفض تام من جانب مدرب الزمالك كارتيرون.

فرجاني ساسي مع الزمالك

وشارك ساسي في 19 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي، صنع هدفين، وسجل هدفين الأول ضد المقاولون بالجولة الخامسة، والثاني ضد الشرقي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

يذكر أن فرجاني ساسي كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية عام 2018 قادما من النصر السعودية بعقد ممتد لثلاث سنوات، بتمويل من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

مرتضى منصور يرفض استئناف الدوري المصري

ويرفض رئيس الزمالك مرتضى منصور فكرة استئناف بطولة الدوري مجددا، حيث طالب بإلغاء المسابقة واعتبارهم كأن لم تكن، بعدما أعلنت الحكومة المصرية عزمها استئناف النشاط الكروي بداية من منتصف الشهر المقبل وفي مقدمته بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 31 نقطة، ستنخفض إلى 28 نقطة لتطبيق عقوبة انسحابه من مباراة الأهلي في قمة الدور الأول بقرار من اتحاد الكرة.