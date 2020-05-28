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الامارات | إقامة نهائي كأس بلجيكا مطلع أغسطس بدون جمهور

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة نهائي كأس بلجيكا مطلع أغسطس بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم أن المباراة النهائية لمسابقة الكأس بين كلوب بروج وانتويرب ستقام بدون جمهور يوم الأول من اغسطس المقبل. وكان من المقرر أن تقام المباراة في مارس الماضي، لكن جرى تأجيلها بسبب جائحة . ويحتضن ملعب الملك بودوان في بروكسل المباراة في الأول من أغسطس.

ويتطلع كلوب بروج لحصد الثنائية بعد تأكيد فوزه في وقت سابق بلقب الدوري البلجيكي عقب إلغاء الموسم بسبب .

وتم حظر إقامة الفعاليات في بلجيكا حتى 31 يوليو المقبل، ويخطط اتحاد الكرة البلجيكي لإطلاق موسم 2020 /2021 من الدوري الممتاز يوم السابع من أغسطس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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