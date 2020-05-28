الامارات | الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أوروبيين للجولات المتبقية في الموسم

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أوروبيين للجولات المتبقية في الموسم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات القوية في الجولات الثمانية المتبقية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وذكرت صحيفة الرياضية نقلا عن مصادرها الخاصة، اليوم أن الاتحاد السعودي يدرس الإبقاء على هؤلاء الحكام في السعودية لشهر ونصف حتى استكمال المسابقة.
وأوضحت الصحيفة، أنه في حال اعتماد القرار سيلتحق الحكام بمعسكر الحكام السعوديين، الذي ينطلق في مطلع أغسطس المقبل في مدينة أبها لمدة 12 يومًا.
وأوضحت أن اتحاد القدم سيواجه صعوبة في جلب حكام النخبة من القارة الأوروبية بسبب التزامن مع مباريات دوري أبطال أوروبا.
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