اخبار الرياضه

الامارات | الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أوروبيين للجولات المتبقية في الموسم

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أوروبيين للجولات المتبقية في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات القوية في الجولات الثمانية المتبقية ببطولة دوري كأس الأمير (الدوري السعودي للمحترفين).

وذكرت صحيفة نقلا عن مصادرها الخاصة، اليوم أن الاتحاد السعودي يدرس الإبقاء على هؤلاء الحكام في لشهر ونصف حتى استكمال المسابقة.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال اعتماد القرار سيلتحق الحكام بمعسكر الحكام السعوديين، الذي ينطلق في مطلع أغسطس المقبل في مدينة أبها لمدة 12 يومًا.

Advertisements

وأوضحت أن اتحاد القدم سيواجه صعوبة في جلب حكام النخبة من القارة الأوروبية بسبب التزامن مع مباريات .

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الاتحاد السعودي يدرس استقدام حكام أوروبيين للجولات المتبقية في الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا