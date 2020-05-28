الامارات | جمهور الرجاء المغربي يرد بقوة على الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الرجاء المغربي يرد بقوة على الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر جمهور نادي الرجاء المغربي استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل جمهور في العالم، بمشاركة 40 فريقاً، بعد أن حصد 2.7 ملايين صوت، متفوقاً على الأهلي المصري أقرب منافسيه على اللقب، الذي حصد 442 ألف صوت، ولا يزال التصويت مفتوحاً منذ أسبوع دون أن تحدد الصحيفة موعداً لانتهاءه.

وكشف الحساب الرسمي للصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار في أوروبا وذائعة الصيت عالمياً، بأن الرجاء يكتسح التصويت بفارق كبير أيضاً عن أندية أوروبية عملاقة مثل ريال مدريد، وبرشلونة الإسبانيين، وليفربول الإنجليزي.

والمفارقة أيضاً، أن الزمالك المصري حل في المركز الثالث، بعدما جمع 133 ألف صوت، وجاء فلامنغو البرازيلي رابعاً بـ95 ألف صوت، ثم الترجي التونسي خامساً بـ 59.7 ألف صوت.

يذكر أن منافسة حامية الوطيس جمعت الرجاء والأهلي في استفتاء سابق للصحيفة نفسها حول اختيار أجمل شعار نادٍ في العالم والذي تفوق خلاله النادي المصري بفارق بسيط وسط حالة من الجدل بين جماهير الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي حول أحقية الفوز، ليستغل الرجاء حق الرد عبر الاستفتاء الحالي لأفضل جمهور في العالم.



ترتيب الأندية العشرة الأوائل في الاستفتاء:

1- الرجاء المغربي: 2.7 ملايين صوت

2- الأهلي المصري: 442 ألف صوت

3- الزمالك المصري: 133 ألف صوت

4- فلامنغو البرازيلي: 95 ألف صوت

5- الترجي التونسي: 59.7 ألف صوت

6- ريال مدريد الإسباني: 42.5 ألف صوت

7- غريميو البرازيلي: 30.3 ألف صوت

8- ريال بيتيس الإسباني: 29.8 ألف صوت

9- ليفربول الانجليزي: 25.1 ألف صوت

10- بروسيا دورتموند الألماني: 17.8 ألف صوت.

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