الامارات | ريال مدريد يتصدر أندية أوروبا في القيمة السوقية.. ومركز متأخر لليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتصدر أندية أوروبا في القيمة السوقية.. ومركز متأخر لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظل المارد الإسباني ريال مدريد النادي الأعلى قيمة في أوروبا بحسب التقرير الذي نشرته شركة المحاسبة "كيه بي ام جي" اليوم بشأن تقييم أداء أندية كرة القدم. وبقي مانشستر يونايتد في المركز الثاني رغم تعثره في الموسم المعلق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم العملاق الإسباني برشلونة إلى المركز الثالث على حساب زعيم الأندية الألمانية بايرن ميونخ، بينما تأخر ليفربول في المركز الخامس.

واستند التقرير السنوي الخامس لتقييم الأندية على قيمة المؤسسة، عبر قياس الربحية، الشهرة، الإمكانيات الرياضية، حقوق البث التليفزيوني وامتلاك استاد، وذلك حتى الأول من يناير 2020، مما يعني أن أثار جائحة كورونا لم تؤخذ في الحسبان خلال إعداد هذا التقرير.

وكتب اندريا سارتوري رئيس قطاع الرياضة العالمية في "كيه بي ام جي" ، "قيم الأندية تأثرت بكل تأكيد، لكن الأثر الفوري لا يمكن تحديده". ومثل ناديا بوروسيا دورتموند وشالكه أيضا الدوري الألماني في قائمة الأندية الـ15 الأعلى قيمة بينما ضمت قائمة أول 32 ناديا تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة من الدوري الإسباني وستة من الدوري الإيطالي.

وبلغت قيمة ريال مدريد ثلاثة مليارات و478 مليون يورو، مقابل ثلاثة مليارات و342 مليون يورو لمانشستر يونايتد وثلاثة مليارات و193 مليون يورو لبرشلونة ومليارين و878 مليون يورو لبايرن ميونخ.

Advertisements

وجاء ليفربول الإنجليزي خامسا بقيمة بلغت مليارين و658 مليون يورو، يليه مواطنه مانشستر سيتي بمليارين و606 مليون يورو، مقابل مليارين و216 مليون يورو لتشيلسي الإنجليزي، يليه مواطنه توتنهام في المركز الثامن بمليارين و67 مليون يورو.

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز التاسع بمليار و911 مليون يورو، ثم ارسنال الإنجليزي بمليار و852 مليون يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news