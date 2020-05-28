شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب هولندي عن نصائح أنور الغازي لـ«زياش»: «كلام غبي ودون معنى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت تصريحات اللاعب الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي، نجم أستون فيلا الإنجليزي، والتي قدم من خلالها نصائح إلى الدولي المغربي حكيم زياش، المنتقل من فريق أياكس إلى صفوف تشيلسي، جدلًا في الأوساط الرياضية الهولندية.
وكان الغازي قد نصح زياش بعد إعلان انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي، في تصريحات أدلى بها لقناة «فوكس سبورتس»، قائلا: «على زياش أن يذهب لقاعة تقوية العضلات سريعًا.. النسق مرتفع كثيراً، والمدافعون لا يرحمون بتدخلاتهم القوية».
وبحسب موقع «le360 sports» المغربي، أغضب تصريح الغازي المحللين الرياضيين بالدوري الهولندي، إذ وصف اللاعب السابق والمدرب، هانس كراي، كلام الغازي بالغبي ودون معنى.
وقال كراي: «اعتقد أن فرانك لامبارد مدرب جيد وقادر على التفريق بين لاعب يستطيع التألّق في فريقه، وبين لاعب آخر لا توجد فائدة منه، فلو لم يرَ بأن زياش مميز لما تفاوض معه أصلاً».
وأضاف هانس كراي: «أبهر زياش الجميع في دوري أبطال أوروبا، وسيكون من الغباء أن يتم الحكم عليه مسبقاً، بالنجاح أو الفشل».
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