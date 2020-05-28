شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينسحب من سباق ضم «فيرنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الانسحاب لأسباب مالية، من المفاوضات لضم مهاجم فريق أر بي لايبزيج، الدولي الألماني تيمو فيرنر.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، الفريق الإنجليزي لن يتعاقد مع فيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لأن لايبزيج غير مستعد للتفاوض لبيع مهاجمه، بأقل من 55 مليون يورو، بالرغم من كون المهاجم الألماني هو الخيار الأول لمدرب ليفربول، يورجن كلوب، في سوق الانتقالات المقبلة.

ويبلغ فيرنر 24 عاما، ويلعب في لايبزيغ منذ 2016، ويرتبط بعقد مع الفريق الألماني يمتد حتى العام 2023، وجذب أنظار العديد من الأندية في أوروبا الفترة الماضية، كان أبرزها ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد وتشيلسي، بعد تألقه وسجله التهديفي المميز بالدوري الألماني.

ويحتل فيرنر حاليا، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، برصيد 24 هدفا، سجلها في 28 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض مع المنتخب الألماني 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، وتوج مع «المانشافت» ببطولة كأس القارات 2017.

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