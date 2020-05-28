- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شانغهاي شينهوا يسمح لـ ايغالو بالبقاء في اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي شانغهاي شينهوا الصيني منفتح على السماح لأوديون إيغالو بالبقاء في نادي مانشستر يونايتد حتى شهر كانون الثاني.
ولا يزال اليونايتد في محادثات مع النادي الصيني بشأن تمديد عقد إيغالو الذي ينتهي يوم الأحد.
وقد تمنع القيود الحدودية إيغالو من العودة إلى الصين في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد في شهر حزيران. وإذا لم يتمكن من العودة، فسينظر النادي في إيجاد بديل مؤقت.
انضم المهاجم إلى اليونايتد في نافذة كانون الثاني وسجل أربعة أهداف في ثماني مباريات قبل توقف الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شانغهاي شينهوا يسمح لـ ايغالو بالبقاء في اليونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.