شانغهاي شينهوا يسمح لـ ايغالو بالبقاء في اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي شانغهاي شينهوا الصيني منفتح على السماح لأوديون ​إيغالو​ بالبقاء في نادي ​مانشستر يونايتد​ حتى شهر كانون الثاني.

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ولا يزال اليونايتد في محادثات مع النادي الصيني بشأن تمديد عقد إيغالو الذي ينتهي يوم الأحد.

وقد تمنع القيود الحدودية إيغالو من العودة إلى الصين في الوقت المناسب لبدء الموسم الجديد في شهر حزيران. وإذا لم يتمكن من العودة، فسينظر النادي في إيجاد بديل مؤقت.

انضم المهاجم إلى اليونايتد في نافذة كانون الثاني وسجل أربعة أهداف في ثماني مباريات قبل توقف الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.