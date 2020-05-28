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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب بلاكبيرن يعلن اصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
أعلن إليوت بينيت لاعب بلاكبيرن روفرز الانكليزي إصابته بفيروس كورونا بعدما اتت نتائج تحاليله ايجابية واكد أنه سيعزل نفسه تمامًا.
وأكد إليوت انه يتمتع بصحة جيدة مثل جميع اللاعبين في كرة القدم وان لا خطر على حياته.
ولم يظهر على بينيت صاحب الـ31 عامًا أي أعراض ولا يشعر بأي آثار سلبية لكن نادي بلاكبيرن أكد أنه سيعزل نفسه لمدة 7 أيام.
وسيعود اللاعب للتدريبات إذا مر 7 أيام دون ظهور أي أعراض عليه وقد يكون ذلك يوم الجمعة 5 حزيران المقبل.
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