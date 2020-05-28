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لاعب بلاكبيرن يعلن اصابته بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب بلاكبيرن يعلن اصابته بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

أعلن إليوت بينيت لاعب ​بلاكبيرن​ روفرز الانكليزي إصابته بفيروس كورونا بعدما اتت نتائج تحاليله ايجابية واكد أنه سيعزل نفسه تمامًا.

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وأكد إليوت انه يتمتع بصحة جيدة مثل جميع اللاعبين في كرة القدم وان لا خطر على حياته.

ولم يظهر على بينيت صاحب الـ31 عامًا أي أعراض ولا يشعر بأي آثار سلبية لكن نادي بلاكبيرن أكد أنه سيعزل نفسه لمدة 7 أيام.

وسيعود اللاعب للتدريبات إذا مر 7 أيام دون ظهور أي أعراض عليه وقد يكون ذلك يوم الجمعة 5 حزيران المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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