كوتينيو لديه طلب من ادارة برشلونة ماذا يتضمن؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 طالب صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ​بايرن ميونيخ​، فيليب ​كوتينيو​، المعار من النادي الاسباني ​برشلونة​ والذي ينتهي عقده في 30 حزيران المقبل ويرفض النادي الالماني في تفعيل شرط أحقية الشراء بقيمة 120 مليون يورو من ادارة النادي الكتالوني الموافقة على استمراره مع بايرن ميونيخ حتى نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقارير الصحفية فان ​الدوري الالماني​ الذي يستكمل حاليا بعد التوقف القسري بسبب كورونا ينتهي في 27 حزيران القادم وذلك بحسب الجدول المعلن من رابطة الأندية، وربما يلتحق كوتينيو ببعض المباريات في حال تماثل للشفاء من الاصابة التي تعرض لها في نهاية شهر نيسان الماضي في القدم ، وهو يرغب في الاستمرار مع الفريق البافاري حتى نهاية دوري أبطال أوروبا ولكن ما يحتاجه هو موافقة برشلونة.

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