مبوكو لاعب الوحدة في ورطة ببلجيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

تورط الكونغولي ​بول مبوكو​ لاعب ​الوحدة الاماراتي​ في خرق قواعد الحجر الصحي بعد مشاركته في مباراة برفقة رفقة عدد من زملائه القدامى في فريقه السابق ​ستاندرلييج​ وبعض اللاعبين الهواة وذلك بعد عودته لقضاء إجازته في بلجيكا.



واضطرت الشرطة البلجيكية للتدخل بعدما تلقت أنباء عن إقامة مباراة في أحد الملاعب في مدينة حضرها 60 شخصاً وشارك بها لاعبون كرة قدم معروفين مثل مبوكو لاعب الوحدة، وصمويل باستيان والمغربي ​مهدي كارسيلا​ من ستاندرلييج والبرازيلي إدميلسون إضافة إلى لاعبين من أحد أندية الهواة.

وأوقفت الشرطة البلجيكية المباراة وووضعت المشاركين فيها تحت المراقبة في انتظار أن يصدر في حقهم قرار بعد خرقهم للحجر الصحي والمساهمة في تجمع الجماهير.