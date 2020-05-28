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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبوكو لاعب الوحدة في ورطة ببلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
تورط الكونغولي بول مبوكو لاعب الوحدة الاماراتي في خرق قواعد الحجر الصحي بعد مشاركته في مباراة برفقة رفقة عدد من زملائه القدامى في فريقه السابق ستاندرلييج وبعض اللاعبين الهواة وذلك بعد عودته لقضاء إجازته في بلجيكا.
واضطرت الشرطة البلجيكية للتدخل بعدما تلقت أنباء عن إقامة مباراة في أحد الملاعب في مدينة حضرها 60 شخصاً وشارك بها لاعبون كرة قدم معروفين مثل مبوكو لاعب الوحدة، وصمويل باستيان والمغربي مهدي كارسيلا من ستاندرلييج والبرازيلي إدميلسون إضافة إلى لاعبين من أحد أندية الهواة.
وأوقفت الشرطة البلجيكية المباراة وووضعت المشاركين فيها تحت المراقبة في انتظار أن يصدر في حقهم قرار بعد خرقهم للحجر الصحي والمساهمة في تجمع الجماهير.
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