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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريح غريب لغاسبارت بحق الريال ويتمنى رؤية نيمار مجددا في البرسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
هاجم رئيس نادي برشلونة السابق خوان غاسبارت نادي ريال مدريد وصيف بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2019/2020 والذي ياتي وراء البرسا المتصدر بفارق نقطتين فقط.
وتعليقا على رفض كل من رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، بجانب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لإنهاء المسابقة المحلية وتتويج برشلونة باللقب علق غاسبارت بالقول: "لو كان ريال مدريد هو المتصدر للبطولة قبل التوقف، لكانوا أنهوا الدوري وتوج باللقب".
وعن امكانية عودة نيمار الى البرسا اضاف: "اتمنى ان اراه مرة اخرى في البرسا، ما زال يمكنه مساعدة الفريق خلال السنوات المقبلة".
وختم: "لو كنت من المقررين لغفرت له كل خطاياه من أجل إعادته إلى برشلونة، أتمنى أن يرتدي قميص الفريق في أقرب وقت ممكن".
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