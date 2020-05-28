تصريح غريب لغاسبارت بحق الريال ويتمنى رؤية نيمار مجددا في البرسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

هاجم رئيس نادي ​برشلونة​ السابق ​خوان غاسبارت​ نادي ​ريال مدريد​ وصيف بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2019/2020 والذي ياتي وراء البرسا المتصدر بفارق نقطتين فقط.

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وتعليقا على رفض كل من رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، بجانب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، لإنهاء المسابقة المحلية وتتويج برشلونة باللقب علق غاسبارت بالقول: "لو كان ريال مدريد هو المتصدر للبطولة قبل التوقف، لكانوا أنهوا الدوري وتوج باللقب".

وعن امكانية عودة نيمار الى البرسا اضاف: "اتمنى ان اراه مرة اخرى في البرسا، ما زال يمكنه مساعدة الفريق خلال السنوات المقبلة".

وختم: "لو كنت من المقررين لغفرت له كل خطاياه من أجل إعادته إلى برشلونة، أتمنى أن يرتدي قميص الفريق في أقرب وقت ممكن".