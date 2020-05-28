باريديس: كنت قريبًا من يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

كشف لاعب نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​لياندرو باريديس​ أنه كان قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي ​يوفنتوس​ الايطالي.



وقال باريديس في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "في صيف 2011 أراد يوفنتوس التعاقد معي، وأخبروني أنني سأكون شريك بيرلو في وسط الملعب. حينها كنت سعيدًا للغاية، لكن وكيل أعمالي أخبرني بعدم المشاركة بصفة أساسية، لأنني لا أملك الخصائص للعب في ووسط ملعب يوفنتوس".

واختتم: "بعد عامين بدأت اللعب بانتظام، وأصبحت لاعب وسط وهو مركزي الأساسي، الذي لعبت به في معظم الفرق".