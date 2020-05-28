شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يستعيد رحلة التألق مع إنبى قبل الرحيل للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد حمدى فتحى لاعب خط وسط الأهلى ومنتخب مصر بداية رحلة تألقه مع الساحرة المستديرة حيث نشر صورته عبر حسابه على انستجرام ابان وجوده لاعباً فى انبى قبل أن ينتقل للقلعة الحمراء ويتألق وتخطفه الإصابة من عرش النجومية ، ويترقب مسئولو الأهلى إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدى فتحى بعد إصابته فى معسكر المنتخب قبل عدة أشهر، حيث أرسل الأهلى ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى.



حمدي فتحي

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا" ، وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.

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ويترقب رباعى الأهلى المصاب "حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد" فتح المجال الجوى ليتسنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق، ويشهد شهر مايو الجارى انتهاء مدة علاج حمدى فتحى وسعد سمير ومن بعدهما الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد، فى الوقت الذى يحتاج الرباعى للاستشارة الطبية فى مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدنى لتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعى مع زملائهم فى التدريبات والمباريات.

وطلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً مفصلاً عن حالة المصابين قبل العودة للتدريبات، خاصة بعد قرار مجلس الوزاراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً بداية من يوم 15 يونيو المقبل.