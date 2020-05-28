شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك عن الهجوم على شيكابالا: مش مقبول للمحترمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، الهجوم الشديد الذي تعرض له محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب القلعة البيضاء، بعد نشر صورة مع زوجته ونجله، وقال عبد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر"بصراحة كل الي بيحصل من جماهير هنا أو هنا أو حصل زمان أو دلوقتي بالنسبة للمحترمين مش مقبول وأنا شايف اللى مش عارف ينتقدك في الكورة أو اي حد يقول رأيه بصراحة ويبين انتماءه ويساند ناديه يبقي عدوك وتشتمه بأمه وتخوض في عرضه وذمته دي حجة الضعيف فكرياً مش قادر يتناقش معاك بياخد الطريق ده".

احمد عيد

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وتسبب وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم في توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، حرصاً على سلامة اللاعبين وكوسيلة احترازية للحد من انتشار الفيروس.

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.