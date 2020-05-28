دراسة الزمالك لعودة الثلاثي الأجنبي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم

يقوم مجلس إدارة نادس الزمالك تحت إشراف المستشار مرتضى منصور قضية عودة الثلاثة الأجنبي وهما فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم خلال الايام السابقة، وقام مصدر من داخل نادي الزمالك بالكشف عن أن المشرف العام لفريق الكرة أمير مرتضى منصور يقوم بالبحث عن إمكانية إعادة الثلاثي الأجنبي إلى مصر وذلك خلال الأيام القادمة تنبيه لاستمرار التدريبات الجماعية الخاصة بالفريق في منتصف شهر يونيو.

فيعمل مسئولو نادس الزمالك بكل جدية من أجل الحصول على حل إعادة الثلاثي الأجنبي إلى مصر طوال فترة توقف حركة الطيران الدولية بين كلاً من القاهرة وتونس والقاهرة والمغرب ومن المفترض أن جميع اللاعبين يمارسون التدريبات في منزلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.