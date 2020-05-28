شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكي يلجأ لتنس الطاولة على أنغام فيروز لمواجهة ملل كورونا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ أحمد حسن مكى، مهاجم فريق سموحة ومنتخب مصر، إلى تنس الطاولة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر مكي فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال خوضه لمباراة تنس طاولة مع أحد زملائه على أنغام أغنية "أنا وشادي" للمطربة فيروز، ويحرص مهاجم سموحة على خوض التدريبات البدنية في منزله للحفاظ على اللياقة البدنية له خلال الفترة الحالية، ويسعى اللاعب للظهور بشكل جيد عقب العودة الى التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى الممتاز.

في سياق متصل، استقر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل، فى إطار خطة الجهاز الفنى فى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر، بالإضافة للأنباء التى ترددت عن رغبة اتحاد الكرة فى تقليص الأفارقة إلى ثلاثة لاعبين فقط.

في الوقت الذى استقر ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة على البقاء في الفريق السكندري بنسبة كبيرة للغاية حال تأكد عدم عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، وأبلغ اللاعب مسئولى القلعة الحمراء بأنه يرغب في استكمال مشواره مع سموحة ولن يقبل أية عروض أخرى لو رفض الأهلي عودته بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وتأتي تأكيدات اللاعب بعدما تلقى 3 عروض من أندية محلية خلال الفترة الماضية وهي الإنتاج الحربي والمقاولون العرب والجونة بجانب سموحة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً أو تجديد الإعارة التى ستنتهى بنهاية الموسم الجاري، ويقدم ناصر ماهر عروضاً جيدة مع النادى السكندري هذا الموسم قبل تجميده على خلفية "جائحة" كورونا التي ضربت العالم كله.