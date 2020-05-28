شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الكرة بأسوان يغادر الحجر الصحى اليوم بعد الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماثل عمرو يحيى، عضو لجنة الكرة بنادى أسوان، للشفاء من فيروس كورونا، وينتظر خروجه من الحجر الصحى خلال الساعات القليلة المقبلة. وتعرض عمرو يحيى، المنسق الإعلامى للنادى وعضو لجنة الكرة بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، منذ 12 يوما وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته، وبعدما تأكد إيجابية العينة تم وضعه فى الحجر الصحى بمستشفى إسنا منذ أسبوع.

وأكد أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، أن عمرو يحيى لم يختلط بأحد من لجنة الكرة أو أعضاء مجلس إدارة النادى خلال الفترة الماضية، وقال رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مجلس إدارة النادى يتواصل مع عضو لجنة الكرة بشكل دائم للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكداً أن حالته الصحية أصبحت أفضل حالياً.

ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكها 27 هدفًا آخر.