شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشكو النجوم لمركز التسوية والمنازعات بعد غرامة الـ20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بشكوى رسمية لمركز التسوية والمنازعات الرياضية ضد نادى نجوم المستقبل، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق، ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى التخلص من العقوبة المادية المفروضة عليهم سواء عن طريق المحكمة الرياضية الدولية أو عن طريق مركز التسوية والمنازعات.

وقررت المحكمة الدولية الرياضية تغريم النادى الإسماعيلى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى.

وفى وقت سابق، قدم النادى الإسماعيلى طعناً للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه 20 مليون جنيه فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن، حيث تقدم المحامى السويسرى المكلف من الدراويش بإجراءات الطعن بناءاً على تكليف من نصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة النادى الاصفر بالدفاع عن حقوق الاسماعيلى فى هذا الملف .

وتسلم نصر عزام المحامى الدولى من مسئولى الإسماعيلى حافظة مستندات أزمة إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، وذلك بعدما استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على تكليف نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى لدى الاتحاد الدولى الفيفا فى أزمة تغريم النادى 20 مليون جنيه لصالح النجوم كمستحقات فى صفقة بيع اللاعب.

ويأتى هذا التوجه بعد نجاح نصر عزام فى الدفاع عن حقوق الإسماعيلى فى أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة لدى المحكمه الرياضية الدولية بالفيفا، حيث رفضت المحكمة شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادى بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادى حوالى 250 ألف دولار.

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ولا يعد هذا الملف هو الاول الذى ينجح نصر عزام فيه داخل الاسماعيلى حيث سبق له جلب حقوق الدراويش فى أزمة اللاعب بناهينى كما كان مشاركاً فى ملف إعادة الاسماعيلى لدورى الابطال الافريقى بعد قرار الكاف بإستبعاده من البطولة بسبب شغب جماهيره أمام الافريقى التونسى.

وسادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، بعد قرار المحكمة الدولية الرياضية بتغريم النادى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى، لاسيما أن بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى يرفضون تحمل خزينة النادى قيمة العقوبة، مطالبين إبراهيم عثمان بتحمل الغرامة المالية، خاصة أنه كان صاحب قرار بيع اللاعب، فيما اشترط باقى أعضاء المجلس الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة نادى النجوم قبل بيع اللاعب.

كانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى إبان انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

ولعب إبراهيم حسن فى نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع موسم 2018 – 2019.