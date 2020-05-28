شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينضم لحملة دعم شيكابالا ويشترط الاحترام والأخلاق مع جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد بلال، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، فكرة الهجوم على محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك، وكتب بلال عبر حسابه على فيس بوك، "أنا ضد اللى بيتقال على شيكابالا وضد أى إسفاف فى عرض أى حد.. ضد كمان اللى عمله شيكابالا مع جمهور الأهلى.. الاحترام والأخلاق " .

وانطلقت فى الساعات الماضية ثورة زملكاوية فى حب ودعم محمود عبد الرزاق شيكابالا، بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

شيكابالا نشر عددا من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، وجاءت من عدد كبير من نجوم الزمالك سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، ومصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين، ومن نجوم كرة اليد حسن قداح ومحمد محمود هاشم والإعلامية نيرة الأحمر، بخلاف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى حرص على دعم الفهد الاسمر.

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قائد الزمالك كان استعان بآية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .