شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر عن موقف رمضان صبحي من البقاء في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مسئولى النادى عن تطورات مفاوضات الإبقاء على رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، حيث شهدت الأيام الماضية اتصالات واستفسارات من المدرب السويسرى عن موقف رمضان صبحى مع الفريق، خاصة أن الأمر سيكون له دور فى الصفقات التى سيتم إنهاؤها خلال الموسم المقبل بالنسبة لمركز الجناح الذى يلعب فيه رمضان صبحى .

ويرى فايلر أن رمضان صبحى لاعب مهم ومؤثر فى الفريق ومن الضرورى بقاؤه لكن إذا فشلت المحاولات فلابد من التحرك مُبكراً لإيجاد البديلن لذا ناقش المدير الفنى مع الإدارة الأهلاوية ملف رمضان صبحى وموقفه من الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته، يترقّب مسئولو الأهلى موقف الأندية التى أبدت رغبتها فى ضم رمضان صبحى، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء فى معرفة مصير اللاعب من هذه العروض من أجل شرائه نهائياً من ناديه الإنجليزى، خاصة أن الرؤية مازالت غير واضحة بشأن مستقبل اللاعب الذى سبق وأعلن أنه يرغب فى العودة لأوروبا قبل أن يتراجع مؤخراً ويؤكد أنه لا يمانع فى البقاء مع الأهلى إذا لم تكن العروض الخارجية قوية ومن أندية ستضيف له على الصعيد الفني.

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الأهلى كان يفكر فى إغلاق ملف رمضان صبحي بسبب إرتفاع سعره حيث سبق وحدد هيدرسفيلد مبلغ 9 ملايين جنيه إسترلينى للإستغناء عنه كما أن اللاعب كان يرغب فى العودة لأوربا لكن الأمور تغيّرت حالياً بسبب تداعيات "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ عدة أشهر وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى فالنادى الأنجليزى أعلن إستعداده لتخفيض المقابل المالى المطلوب للإستغناء عن اللاعب كما أن رمضان رحّب بفكرة البقاء فى الاهلى لو لم تكن العروض الأوربية من دوريات قوية.

وارتبط اسم رمضان صبحى بعدة أندية أوروبية خلال الفترة الماضية منها بشكتاش التركى الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد الننى مُعاراً من الإرسنال الإنجليزى وكذلك فيورتينا الإيطالى لكن هذه الأندية لم تتقدم حتى الأن بعروض رسمية لضم رمضان صبحى من هيدرسفيلد الذى لا يمانع فى لرحيل اللاعب لأى نادً يدفع المبلغ المطلوب.

وينتظر الأهلى وضوح الرؤية وحسم رمضان مصيره مع هذه العروض من أجل مخاطبة هيدرسفيلد رسمياً لشراء نجم المنتخب الأولمبى .