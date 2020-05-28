تحديد موعد نهائي كأس بلجيكا

أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ، اليوم الخميس ، بأن مباراة نهائي كأس بلجيكا، التي كان مقرر لها في شهر مارس الماضي، بين كلوب بروج، وانتويرب، ستقامبدون حضور جماهيري، في أول شهر أغسطس المقبل، على ملعب "الملك بودوان".
وحسم كلوب بروج الدوري البلجيكي بعدما قرر الاتحادالبلجيكي إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، و إعطاءه للمتصدر .
وقررت الحكومة البلجيكية، حظر الفعاليات الرياضية في بلجيكا ، حتى ٣١ يوليو المقبل، ومن المقرر أن ينطلق الدوري في موسمه الجديد مطلع أغسطس المقبل.
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