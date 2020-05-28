تحديد موعد نهائي كأس بلجيكا

أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ، اليوم الخميس ، بأن مباراة نهائي كأس بلجيكا، التي كان مقرر لها في شهر مارس الماضي، بين كلوب بروج، وانتويرب، ستقام

بدون حضور جماهيري، في أول شهر أغسطس المقبل، على ملعب "الملك بودوان".

وحسم كلوب بروج الدوري البلجيكي بعدما قرر الاتحاد