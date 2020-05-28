باريس سان جيرمان يقترب بشدة من ضم إيكاردي

يقترب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقوة من الوصول لإتفاق مع ماورو إيكاردي، للاستمرار ضمن صفوف النادي الباريسي.

وانضم إيكاردي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة قادمًا من نادي إنتر

ميلان.

أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان ، يستعد لتفعيل بند خيار الشراء النهائي، من نادي الإنتر، المقدر بـ 70 مليون

يورو، لكن سيحاول باريس سان جيرمان تخفيض السعر إلى 60-65 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال استمرت المفاوضات بالشكل الذي تسير به، ستنتهي هذا الأسبوع، وسيصبح اللاعب باريسيًا.

واستطاع إيكاردي خلال مشاركته مع الإنتر، بتسجيل 20 هدفًا خلال مشاركته في 31 مباراة.