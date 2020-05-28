رد فعل برشلونة حول تصريحات المدير الرياضي لإنتر ميلان بشأن لاوتارو مارتينيز

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن رد فعل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، عقب تصريحات بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان، بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز، وارتباطه بالرحيل إلى البرسا.

كان بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان، قال بأن برشلونة تعرف ما يريده النادي،

نحن لا نرغب بضم لاوتارو، يوجد بند شرط جزائي يعرفه الجميع، وهو شرط صعب لأنه مقيد بمواعيد نهائية محددة، وهذا الاحتمال الوحيد لرحيله، أعتقد أنني كنت واضحًا جدًا.

فيما أوضح الصحفي الإسباني الموثوق سيكي رودريجيز في تصريحاته بإذاعة "كادينا سير"، بأن تلك التصريحات يفسرها برشلونة بأنها طريق للتفاوض، على أي حال الصيف طويل، و برشلونة لديه تفائل حول إمكانية ضم لاوتارو، وطريقة الدفع أحد هذه المفاتيح لإتمام الصفقة.

ويستهدف برشلونة ضم لاوتارو مارتينيز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تعزيز خط الهجوم لدى البرسا.