أحمد شوبير يدعم شيكابلا على "تويتر"

وجه أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، رسالة دعم إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الزمالك.
كتب شوبير عبر تويتر: "قد تختلف مع شيكابالا اللاعب لكن عندما تقترب منه لا يمكن أنتختلف على شيكابالا الإنسان.. كل الدعم لشيكابالا".
تعرض شيكابالا لهجوم شرس بعد نشر صورة لأسرته ونجله من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
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