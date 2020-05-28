رياضة | كل ما قدمه ساديو ماني مع ليفربول الإنجليزي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ما قدمه ساديو ماني مع ليفربول الإنجليزي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي مرشحًا بقوة للرحيل عن بطل أوروبا نهاية الموسم الحالي، والانتقال لفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وارتبط نجم منتخب السنغال بالانتقال لعدة أندية أوروبية خلال ميركاتو الصيف المقبل، أبرزها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، وخاصة النادي الملكي الذي يضع اللاعب ضمن صفقاته المستهدفة في الموسم الجديد، بعد تألقه رفقة ليفربول في الفترة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية أن ليفربول بدأ بالفعل في البحث عن بديل مناسب للنجم السنغالي لضمه الصيف المقبل، بعدما اقترب الأخير من الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي، حيث استقر مسئولي الريدز على التعاقد مع أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون لخلافة "ماني" في الموسم المقبل.

أرقام ساديو ماني مع ليفربول

ساديو ماني صاحب الـ28 عامًا انتقل لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي عام 2016 قادمًا من نادي ساوثهامبتون، وتألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع فريق الريدز وسرعان ما أصبح أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق الأحمر.

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خاض "ماني" 161 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 13265 دقيقة، وسجل 77 هدفًا، وصنع 34 هدفًا، وحصل على 19 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة خلال مشواره مع الريدز.

شارك النجم السنغالي في 118 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، بإجمالي 9625 دقيقة لعب، وسجل 59 هدفا، وصنع 24 هدفا، وحصل على 11 إنذار، وبطاقة حمراء وحيدة.

كما خاض 3 مباريات بكأس الإتحاد الإنجليزي ولم يسجل أهداف، وشارك في 3 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية بواقع 251 دقيقة وصنع هدفين فقط.

شارك "ماني" في 34 مباراة مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2899 دقيقة، وسجل 16 هدفا، وصنع 7 أهداف، وحصل على 6 إنذارات، بينما خاض مباراة بكأس السوبر الأوروبي وسجل هدف، ومباراتين بكأس العالم للأندية وصنع هدف.

توج ساديو ماني مع فريق ليفربول بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كـ"هداف" للدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفة مع محمد صلاح وأوباميانج بعد تسجيل كل منهم 22 هدفا.