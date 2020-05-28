رياضة | نجم الأهلي يقرر الرحيل نهائيًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقرر الرحيل نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي يبحث عن الرحيل بشكل نهائي عن صفوف القلعة الحمراء من أجل تحديد وجهته المقبلة بنفسه.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مارسيلو تحدث مع بعض المقربين منه في جهاز كرة القدم وكشف عن رغبته في الرحيل بشكل نهائي بدلا من تجديد إعارته.

وأشارت التقارير الصحفية إلى رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة عودة حسين السيد فى الموسم المقبل وذلك بسبب وجود تكدس في مركز الظهير الأيسر.

وكشفت التقارير الصحفية أن إعارة حسين السيد مع الصفاقسي التونسي تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي وأن اللاعب يفكر بجدية في البحث عن عرض خليجي.