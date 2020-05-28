رياضة | برشلونة يحسم مصير الجوهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير الجوهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي برشلونة مستقبل جناح الفريق أنسو فاتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأنباء التي تتحدث عن إمكانية إعارته.

وارتبط اسم أنسو فاتي بعدة أندية إنجليزية، أبرزها بوروسيا دورتموند، والذي يسعى للتعاقد مع في الميركاتو الصيفي القادم، ليكون بديلاً للإنجليزى الشاب جادون سانشو، المحتمل رخيله في الموسم الجديد.

Advertisements

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة أخبرت وكلاء اللاعبين، أن النادي يرفض العروض المقدمه لرحيل اللاعب، ولو كان على سبيل الإعارة.

الجدير بالذكر أن وفاتي صاحب ال17 عاماً، شارك مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 5 أهداف، فيما صنع هدفًا واحدًا.