رياضة | "مرموش".. سابع مصري يشارك في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر "مرموش".. سابع مصري يشارك في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عمر مرموش النجم المصري المحترف في صفوف فولفسبورج الألماني في مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن أول أمس في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

"مرموش".. سابع مصري يشارك في الدوري الألماني

وشارك مرموش في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فولفسبورج (4-1)، بدلا من لاعب الوسط ريناتو ستيفن، ليسجل بذلك حضوره الأول في الدوري الألماني "البوندسليجا"، بعدما قضى عدة مواسم في الدوري الرديف.

ويبلغ مرموش من العمر 21 عاما، وبدأ مشواره الكروي في نادي وادي دجلة المصري، وتدرج في صفوف الناشئين قبل أن ينضم للفريق الأول.

Advertisements

حصل مرموش على لقب هداف دوري منطقة القاهرة للناشئين مواليد 1999 عام 2016، بعدما سجل 44 هدفا خلال 22 مباراة فقط.

وفي نفس العام 2016، قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لوادي دجلة، تصعيد مرموش للفريق الأول، حيث شارك اللاعب الصاعد في 17 مباراة في بطولتي الدوري وكأس مصر، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

واستطاع مرموش بفضل أدئه المميز، أن يلفت أنظار عدة أندية أوروبية، بينها ملقا الإسباني، وبوروسيا دورتموند وفولفسبورج الألمانيان، قبل أن يقرر اللاعب الانضمام للدوري الألماني عام 2017 عبر بوابة فولفسبورج.

وشارك مع ناشئي ثم رديف الفريق الألماني، حتى تم تصعيده للفريق الأول.

وأصبح مرموش سابع لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد كل من هاني رمزي، محمد زيدان، ياسر رضوان، محمد عمارة، أحمد صلاح حسني، سمير كمونة، كما بات أول مصري يشارك في "البوندسليغا" منذ آخر مشاركة لمحمد زيدان في 28 أبريل عام 2012.