رياضة | للمرةالثانية.. ريال مدريد أغنى أندية أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر للمرةالثانية.. ريال مدريد أغنى أندية أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعام الثاني على التوالي، يعد ريال مدريد أغلى أندية كرة القدم الأوروبية، وذلك وفق التقرير "The European Elite 2020"، الذي أعدته شركة KPMG الاستشارية.

وتبلغ قيمة النادي "الملكي" 3,478 مليار يورو، متقدماً على مانشستر يونايتد (3,342 مليار يورو) وبرشلونة (3,193 مليار يورو)، محققاً نمواً قدره 8% في عام واحد.

ويسلط التقرير الضوء على أن ريادة ريال مدريد هي ثمرة الإيرادات المرتفعة المسجلة على مدار السنوات الخمس التي أجريت فيها الدراسة (2016-2020)، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا 3 مرات في تلك الفترة، بالإضافة إلى تحسين الربحية مع نمو تراكمي بقيمة 41% في الإيرادات التجارية.

وفي ما يلي ترتيب الأندية حسب تقرير كي بي إم جي:

1 ريال مدريد 3.478

2 مانشستر يونايتد 3.342

3 برشلونة 3.193

4 بايرن ميونخ 2.878

5 ليفربول 2.658

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6 مانشستر سيتي 2.606

7 تشيلسي 2.218

8 توتنهام 2.067

9 باريس سان جيرمان 1.911

10 آرسنال 1.852

11 يوفنتوس 1.735

12 بروسيا دورتموند 1.281

13 أتلتيكو مدريد 1.197

14 إنتر ميلان 983

15 شالكه 04 814