رياضة | بيراميدز يقدم عرضا مغريا لضم مهاجم النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يقدم عرضا مغريا لضم مهاجم النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أن نادي بيراميدز يسعى للتعاقد مع كريم لعريبي، مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي النجم الساحلي التونسي.

وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن إدارة نادي بيراميدز قدمت عرضا مغريا كريم لعريبي، لضمه

خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأوضحت الصحيفة أن عرض بيراميدز يصل إلى مليون يورو سنويا، مقابل الحصول على خدمات كريم لعريبي.

ويعد بيراميدز هو أحدث المنضمين للصراع على لعريبي، حيث ارتبط اسمه مؤخرا بالنادي الأهلي، إلى جانب تلقيه عروض من أندية سعودية وتركية وفرنسية.

ويعتبر كريم لعريبي واحدا من العناصر التي لمعت مؤخرا بسبب إمكانياته العالية، وظهوره بشكل جيد في الدوري التونسي الممتاز، بالإضافة إلى تألقه في البطولة القارية