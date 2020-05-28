رياضة | من أوروبا إلى إفريقيا.. محطات من مسيرة سليماني كوليبالي المُرشح لقيادة هجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر من أوروبا إلى إفريقيا.. محطات من مسيرة سليماني كوليبالي المُرشح لقيادة هجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي، دائرة اهتمام نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن نبيل أبوزيد وكيل اللاعبين عرض على إدارة النادي الزمالك، الحصول على خدمات كوليبالي في الصيف المقبل، لقيادة هجوم الفريق الزملكاوي في الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب يمتلك قدرات هجومية وتهديفية عالية وقد يكون إضافة قوية لخط الهجوم الأبيض بجانب المهاجم الشاب مصطفي محمد.

وسبق ولعب "كوليبالي" ضمن صفوف النادي الأهلي عام 2017 ولكنه استمر مع الفريق لمدة شهرين فقط، قبل هروبه من مصر بشكل مفاجئ مدعيًا تعرضه للاضطهاد داخل القلعة الحمراء، وانضم بعدها لصفوف فريق بارتيك ثيسل الاسكتلندي ومنه للنجم الساحلي التونسي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه "كوليبالي" خلال مشواره الكروي بعد ترشيحه للإنضمام للزمالك:-

بدأ "كوليبالي" صاحب الـ 25 عامًا مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي سيينا الإيطالي عام 2010 ولعب 11 مباراة وسجل هدف، بعدها رحل إلي نادي توتنهام هوتسبير، ولعب مع الفريق الرديف 18 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخري.

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في عام 2013 انضم لفريق جروسيتو الإيطالي، ولعب معه 12 مباراة وسجل هدفين، وانتقل منه إلي فريق باري لكنه لم يشارك معه وتمت إعارته لفريق بيستويسي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، ولعب معه 26 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف.

انتقل المهاجم الإيفواري إلي نادي بيتربوروه يونايتد الإنجليزي بدوري الدرجة الثالثة عام 2015 وشارك معه في 32 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخري، وبعدها انتقل لفريق نيو بورت كاونتي الإنجلبزي على سبيل الإعارة ولعب معه 6 مباريات وسجل هدف وحيد.

في عام 2016 انتقل "كوليبالي" لنادي كليمارنوك الاسكتلندي، وخاض معه 26 مباراة، وسجل 11 هدفا، وصنع هدف وحيد.

انتقل سليماني كوليبالي إلي النادي الأهلي المصري عام 2017 قادمًا من الدوري الاسكتلندي، وخاض 12 مباراة فقط مع المارد الأحمر، بواقع 861 دقيقة لعب، وسجل 6 أهداف، ,حصل على بطاقة صفراء، بعدها رحل بشكل مفاجئ عن الفريق بداعي تعرضه للإضطهاد.

بعد رحيله عن الأهلي انضم كوليبالي لصفوف نادي بارتيك ثيسل الاسكتلندي عام 2018، ولعب معه ببطاقة دولية مؤقتة بسبب أزمته مع الأهلي، وخاض معه 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وأخر محطات كوليبالي كانت مع فريق النجم الساحلي التونسي والذي انتقل إليه الصيف الماضي، وشارك معه في 9 مباريات فقط، وسجل 4 أهداف، في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 627 دقيقة، وحصل على انذارين.