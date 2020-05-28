رياضة | الزمالك يخطط لضم نجم مالاتيا سبور التركي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لضم نجم مالاتيا سبور التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع التونسي جيلان الشعلالي المحترف ضمن صفوف فريق مالاتيا سبور التركي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

جيلان الشعلالي صاحب الـ 26 عامًا أعلن في وقت سابق فسخ تعاقده مع نادي مالاتياسبور التركي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدي النادي، وأصبح لاعبًا حرًا يحق له الإنتقال لأي فريق جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويسعي مسئولو نادي الزمالك لاستغلال فرصة فسخ "الشعلالي" عقده مع النادي التركي، لتقديم عرضًا رسميًا له للحصول على خدماته لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

التونسي جيلان الشعلالي من مواليد 28 فبراير 1994 ويجيد اللعب في مركز خط الوسط المدافع والجناح الأيمن، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير.

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انتقل "الشعلالي" لنادي مالاتيا سبور التركي في صيف 2019، وشارك اللاعب في 16 مباراة مع الفريق التركي بالموسم الحالي، وتمكن من صناعة هدف وحيد، في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 831 دقيقة، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

وقبل انضمامه لصفوف مالاتياسبور لعب "الشعلالي" ضمن صفوف فريق الترجي التونسي، وشارك معه في 145 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 6 أهداف، وساهم في صناعة 16 هدفا.

كما خاض 18 مباراة دولية مع منتخب تونس الأول وسجل هدف، وحصل على 5 انذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة، وشارك مع نسور قرطاج في بطولة كأس العالم 2018 ولعب أمام منتخب بنما ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ومن المنتظر أن يكثف نادي الزمالك مفاوضاته مع "الشعلالي" خلال الفترة المقبلة لحسم الصفقة بشكل رسمي.