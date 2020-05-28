رياضة | ميسي: استئناف الليجا سيكون بمثابة انطلاق الموسم من جديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي: استئناف الليجا سيكون بمثابة انطلاق الموسم من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن إمكانية استئناف النشاط الكروي وعودة الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والذي أثر بشكل سلبي على الرياضة في جميع أنحاء العالم.

وأكد "ميسي" في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن العودة لإستئناف نشاط كرة القدم، سيكون مثل البدء من جديد، مشيرًا إلي أن الجميع سيحتاج فترة من الوقت للإعداد النفسي والبدني قبل إستكمال منافسات الدوري الإسباني مجددًا، أما الأمر الإيجابي سيكون عودة بعض اللاعبين المصابين للمشاركة معنا بعد غياب.

وأضاف: " الأمر سيكون مختلف تمامًا بالنسبة للفرق واللاعبين رغم أننا لازلنا في نفس الموسم".

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وتابع تصريحاته: "كنت أحرص على التدريب بشكل يومي في الفترة الماضية للحفاظ على لياقتي، لكن الأمر مختلف كثيرًا بالنسبة للتدريبات الجماعية والمباريات"، مؤكدًا أن عدم الاعتياد على وتيرة المباريات يعد أمرًا قبيحًا ولكن على الجميع التعايش معه، وطالب بفترة إعداد قبل انطلاق المسابقة من جديد.

وأكد أن التواصل مع الفريق وتحفيز اللاعبين أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي لتجاوز تلك الفترة الصعبة، وحثهم على الحفاظ على الحماس والإصرار للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

من ناحية أخري أعرب "ميسي" عن حزنه بسبب تأجيل منافسات بطولة كوبا أمريكا، مؤكدًا أن البطولة كانت تعني حدثا مهما بالنسبة له، وكان لديه الرغبة للمشاركة بها، ولكن ذلك لم يحدث وتم تأجيلها.