رياضة | حقيقة عرض النصر السعودي لضم حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة عرض النصر السعودي لضم حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية عن وجود عرض من نادي النصر السعودي لضم حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صيف 2020.

ونفى أحد المقربين من حسين الشحات، تواصل ناديي النصر أو التعاون السعوديين مع اللاعب في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

حسين الشحات لا يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، على الرغم من أنه بين الحين والآخر يحدث تواصل من بعض شركات التسويق لجلب عروض خارجية للشحات، حسب ما أشار إليه المصدر.

جدير بالذكر أن الشحات انضم للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من العين الإماراتي، بقيمة 5 مليون دولار، في شتاء 2019.

وخاض الشحات حتى الآن 50 مباراة مع الأهلي، بواقع 3482 دقيقة، وسجل 13 هدف، وصنع 8 أهداف آخرين، وحصل على 4 إنذارات.

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وفي سياق آخر، لا يزال مصير صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي مجهولا حتى اليوم في القلعة الحمراء، في ظل الأزمة القوية بينه وبين السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق.

ويعاني نجم الأهلي من قلة المشاركة مع القلعة الحمراء، حيث لم يشارك المعلم في أي مباراة بالقميص الأحمر بقرار من السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق بسبب عدم قناعة الأخير به.

وأكدت تقارير صحفية، أن صالح جمعة لايزال يتابع ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر مع النادي الأهلي الذي لو حدث لن يكون هناك له مكانا نهائيا بالقلعة الحمراء لكن حال حدوث غير ذلك برحيل المدرب قد يستمر صالح جمعة مع بطل الدوري المصري.

وكان فايلر، قد أعلن في أكثر من مناسبة عدم رغبته في تواجد صالح جمعة مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وينتظر صالح جمعة حسم رينيه فايلر موقفه النهائي بخصوص تجديد عقده مع النادي الأهلي قبل الاستقرار على مستقبله مع القلعة الحمراء علما بأنه يتبقى له عامين في عقده مع بطل الدوري المصري.