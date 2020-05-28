رياضة | ميرور: السعودية تخطط لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ميرور: السعودية تخطط لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة ميرور البريطانية، أن المملكة العربية السعودية تسعى لتقديم عرض لشراء حقوق نقل الدوري الإنجليزي.

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وذكرت الصحيفة، أن هناك تحركات سعودية للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي، وذلك لضمان الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتابعت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التفاوض حول حقوق البث في الفترة المقبلة، خاصة أن عقد بي إن سبورتس بشأن بث المباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينتهي في 2022، وهو العقد الذي بلغت قيمته 500 مليون إسترليني.