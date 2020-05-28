اخبار الرياضه

رياضة | ميرور: السعودية تخطط لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ميرور: تخطط لشراء حقوق بث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة ميرور البريطانية، أن المملكة العربية السعودية تسعى لتقديم عرض لشراء حقوق نقل الدوري الإنجليزي.

 

Advertisements

وذكرت الصحيفة، أن هناك تحركات سعودية للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي، وذلك لضمان الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

 

وتابعت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التفاوض حول حقوق البث في الفترة المقبلة، خاصة أن عقد بي إن سبورتس بشأن بث المباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينتهي في 2022، وهو العقد الذي بلغت قيمته 500 مليون إسترليني.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا