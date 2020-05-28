رياضة | بعد أزمة "شيكابالا".. تعرف على أبطال فيلم "صراع مع الجماهير" بالملاعب المصرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد أزمة "شيكابالا".. تعرف على أبطال فيلم "صراع مع الجماهير" بالملاعب المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، للهجوم والسخرية من بعض جماهير النادي الأهلى بعدما قام بنشر صورة له برفقة ابنه وزوجته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، في واقعة مؤسفة لا تناسب قيم وتقاليد المجتمع المصري.

ورد اللاعب المُلقب بـ"الأباتشي" على سخرية جماهير الأهلي من صورته مع إبنه وزوجته بأية قرآنية من سورة "المزمل" نشرها على حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" وجاء فيها:"واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".

وليست هذه المرة الأولي التي يتعرض فيها "شيكا" للهجوم من جمهور الأهلي، بل اعتادت الجماهير الحمراء على توجيه السباب والشتائم لنجم الزمالك خلال مباريات الفريقين نظرًا للتعصب الشديد بين جماهير القطبين، ولكن هذه المرة الأولي الذي يخرج الهجوم ضده عن حدود المستطيل الأخضر ويطول عائلته وزوجته وهو الأمر الذي يرفضه الجميع.

شيكابالا ليس أول لاعب يدخل في صدام وأزمة مع الجماهير ويتعرض للهجوم والإهانة في مصر، بل اعتادت الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها مهاجمة اللاعبين والإساءة إليهم سواء داخل الملعب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يبادلهم اللاعبين أحيانًا الإساءة والهجوم أيضًا

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز وأكثر النجوم الذين دخلوا في صدامات عنيفة مع الجماهير وتعرضوا للإساءة والإهانة في ملاعب الساحرة المستديرة بمصر:-

- التوأم حسام وإبراهيم:

من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للإهانة والهجوم من الجماهير هما التوأم حسام وإبراهيم حسن، وخاصة بعد رحيلهما عن الأهلي والانتقال لصفوف الغريم التقليدي الزمالك وهو الأمر الذي لم تقبله الجماهير الحمراء وأخذوا يهاجمونهما بعنف وبأفظع الألفاظ خلال مباريات القمة.

وزاد التوتر في علاقة التوأم مع الجماهير الحمراء بعد التصريحات المستفزة لهما وهجومهما ضد الأهلي وأن بطولاته كانت بالحكام والإساءة لبعض رموز النادي ومنهم صالح سليم أسطورة القلعة الحمراء وهو الأمر الذي لم تقبله الجماهير وأدي للهجوم على الثنائي بشكل مستمر.

وبعد انتهاء مشوار "التوأم" في الملاعب لم ينتهي هجوم الجمهور ضدهما، ولكنه استمر وزاد عليه هجوم عنيف من جمهور الزمالك ايضًا والذي خسره حسام وإبراهيم بسبب مواجهاتهما له مع الأندية التي قادوها في الفترة الماضية، بالإضافة لتصريحاتهما الهجومية ضد النادي والإدارة وإنكارهما للفترة التي قضاها الثنائي مع الفريق الأبيض.

- عصام الحضري:

تعرض عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر للهجوم من جانب الجماهير الحمراء ضده مرات عديدة وتحديدًا بعد هروبه من النادي الأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا 2008، حيث اعتبره الجمهور وقتها خان العهد مع النادي الذي صنع نجوميته واتهموه بالركض خلف الأموال.

كما تعرض ايضًا "الحضري" مؤخرا للهجوم من الجمهور الأهلاوي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تطاوله على حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء السابق.

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عصام الحضري كان ضحية حملة هجوم عنيفة من جماهير الزمالك ايضا خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن ندمه على الانضمام للفريق الأبيض في فترة سابقة من مشواره الكروي، وتدخل طارق حامد وتوسط للصلح بينهما وقام السد العالي بالاعتذار عن تصريحاته للجماهير البيضاء.

- خالد الغندور:

كان خالد الغندور نجم الزمالك السابق من اللاعبين المكروهين من جانب الجماهير الحمراء، وتعرض للهجوم عدة مرات من جمهور الأهلي عندما كان لاعبًا خلال مباريات القمة، وبعد اعتزاله واتجاهه للعمل في الإعلام لايزال يتعرض للهجوم العنيف والمستمر من الجماهير الأهلاوية بسبب تصريحاته وآرائه المستفزة واتهاماته الدائمة بمجاملة عناصر اللعبة للأهلي سواء اتحاد الكرة أو التحكيم أو لجنة المسابقات، بالإضافة للتشكيك في لقب نادي القرن الإفريقي وأحقية الزمالك بهذا اللقب وان الأهلي حصل عليه بالرشوة والمجاملة.

- إبراهيم سعيد:

اعتاد إبراهيم سعيد الدخول في صدامات وأزمات مع الجماهير خلال مشواره الكروي لاسيما وأنه لعب ضمن صفوف الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري خلال مشواره الكروي، ومن أكثر الجماهير التي هاجمت "هيما" وسبته بألفاظ مسيئة جمهور الأهلي والذي غضب من اللاعب بسبب تصرفاته وأفعاله الغريبة ورحيله للعب ضمن صفوف الغريم التقليدي.

- عماد متعب:

عندما نتحدث عن أبرز اللاعبين الذين وقعوا ضحايا للإساءات المتكررة من الجماهير، لا يمكن أن نغفل اسم عماد متعب مهاجم الأهلي السابق والذي تعرض لهجوم متكرر من جماهير الزمالك خلال مباريات القمة بين "القطبين"، وكان يصل الأمر كثيرًا لسبه وتوجيه الشتائم القذرة له خلال المباريات، كما تطاولت الجماهير على عائلته وقامت بمهاجمة زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة بهتافات مسيئة لمحاولة التأثير على تركيزه خلال المباريات.

- ميدو:

اعتاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الاحتكاك مع الجماهير سواء خلال مشواره كلاعب أو بعد اعتزاله وعمله في التدريب، وتعرض اللاعب للهجوم مرارا وتكرارا من جانب الجماهير الحمراء خلال مباريات القمة وكان يبادلهم هو الآخر الهجوم، كما هاجمته الجماهير بعنف عند اعتراضه بشكل غير لائق على حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق بعد استبداله ودخول عمرو زكي بدلا منه في مباراة الفراعنة ضد السنغال في بطولة أمم إفريقيا 2006.

- كهربا:

توترت العلاقة بين محمود عبد المنعم "كهربا" وجمهور الزمالك خلال الفترة الأخيرة له داخل القلعة البيضاء، حيث هاجمته الجماهير خلال مباراة الأبيض مع بترو أتليتكو الأنجولي عام 2019 بالبطولة الإفريقية، وسبته الجماهير بوالدته وما كان منه إلا أنه قام بالبصق عليهم وتم تغريمه 300 ألف جنيه، وبعدها أخذت الجماهير تهاجم اللاعب في كل المباريات وتطلب رحيله لتراجع مستواه حتي رحل عن الفريق بشكل مفاجئ وانتقل للدوري البرتغالي ومنه للأهلي.

- عبد الله السعيد:

تعرض عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخب مصر للإهانة والهجوم عليه من جانب جماهير الأهلي في أول مباراة له مع الفريق السماوي ضد الأهلي، وذلك بسبب طريقة اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء، وتوقيعه للغريم الزمالك بدون علم إدارة القلعة الحمراء، مما دفع الإدارة لعرضه للبيع ورحيله للدوري الفنلندي ومنه للأهلي السعودي، ثم عاد لينضم لبيراميدز.