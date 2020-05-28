رياضة | الأهلي يقترب من تجديد عقد مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من تجديد عقد مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من تجديد عقد نجم جديد من نجوم خط الهجوم في الفريق خلال الفترة القادم ليضمن بقائه لأطول وقت ممكن في الفريق.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد استقروا منذ فترة على تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة لمدة 3 مواسم بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق.

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وتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع مروان محسن على كافة التفاصيل بشأن تجديد عقده مع القلعة الحمراء ويتبقى فقط توقيع اللاعب والإعلان الرسمي.

كما ينوي النادي الأهلي رفع راتب مروان محسن مع الفريق في عقده الجديد ليحصل على مبلغ 6 مليون جنية كراتب في الموسم الواحد.

وينتظر مسئولو الأهلي فقط عودة التدريبات الجماعية مرة أخرى بشكل طيبعي ليقوم مروان محسن بالتوقيع على عقده الجديد والإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقده مع الأحمر.