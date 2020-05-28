رياضة | مواجهات نارية.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن موعد إقامة مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس ألمانيا، بعد نجاح استئناف الدوري الألماني واقامة 3 جولات منه.

وكانت بطولتي الكأس والدوري في ألمانيا قد توقفتا بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في إيقاف النشاط الرياضي في العالم، قبل أن يتم استئناف البوندسليجا في منتصف مايو الجاري.

وكان من المفترض أن تلعب مباريات نصف نهائي كأس ألمانيا، الثلاثاء الموافق 21 أبريل الماضي، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا توقفت البطولات لأجل غير مسمى.

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وأوضح الاتحاد في بيانه، أن مباراة نصف النهائي بين بايرن ميونخ وفرانكفورت ستقام يوم الأربعاء 10 يونيو على ملعب "أليانز آرينا"، في تمام الساعة التاسعة ألا ربع.

وأشار البيان إلى أن باير ليفركوزن سيحل ضيفا على ساروبروكن على ملعب "هيرمان نوبييرجر ستاديون" يوم 9 من الشهر ذاته.

وستقام مباراة النهائي على ملعب برلين الأولمبي بالعاصمة الألمانية خلف أبواب مغلقة (بدون حضور جماهيري)، يوم 4 يوليو بين الفائز من المباراتين.