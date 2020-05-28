رياضة | أرثر ميلو يرفض الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر أرثر ميلو يرفض الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة برشلونة الإسبانى فى التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالى اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وكان أحد أبرز طلبات السيدة العجوز هو ترك برشلونة للاعب الوسط ارثر ميلو للفريق مقابل الموافقة على بيع بيانيتش للبارسا، ولكن رفض اللاعب الإسبانى ذلك وتمسك بالبقاء فى صفوف البلوجرانا.

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وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن آرثر ميلو تقدم إلى إدارتي برشلونة ويوفنتوس برسالة تفيد برفضه الرحيل عن كامب نو.

ويحتاج برشلونة للاستغناء عن عدد من لاعبيه لجمع الأموال أو عقد صفقات تبادلية من أجل تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد التعاقدات الضخمة التي أبرمها في الصيف الماضي، ومعاناة النادي من مشاكل اقتصادية ناتجة عن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشبكة أن برشلونة سيكون مضطراً للعثور على اسم جديد لإغراء يوفنتوس من أجل إتمام الصفقة التبادلية مع الفريق الإيطالي والحصول على خدمات بيانيتش.