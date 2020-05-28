شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ميلان توافق على عودة «إبراهيموفيتش» إلى السويد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي أيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم، إلى بلاده، اليوم الخميس، وذلك بعد إصابته في تدريبات فريقه، وانتظار خضوعه لفحص طبي خلال الأيام المقبلة.
وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، إدارة ميلان سمحت للمهاجم المخضرم بالعودة إلى بلاده، بعد تعرضه لإصابة في تدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن صاحب الـ38 عاما، لن يضطر للالتزام بفترة الحجر الصحي الاعتيادية التي تمتد لـ14 يوما، عند عودته إلى ميلانو الأسبوع المقبل.
وكان نادي ميلان، قد أعلن إصابة إبراهيموفيتش في ربلة الساق اليمنى، وهي الإصابة التي قد تبعد «إبرا»، لفترة ربما تصل إلى أربعة أسابيع.
وسجل إبراهيموفيتس في الموسم الحالي 3 أهداف وصنع هدفا واحد لزملائه، في 8 مباريات خاضها مع ميلان.
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