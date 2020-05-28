شكرا لقرائتكم خبر عن «الكل يلعب من أجل البايرن».. أبرز لقطات وأرقام الجولة 28 لـ«بوندزليجا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مساء الأربعاء، مباريات الجولة 28 من البوندزليجا، والتي شهدت تعزيز بايرن ميونخ لصدارته في جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وكذلك استمرار النتائج السلبية لفريق شالكه، مع تلقيه بالأمس خسارته الثالثة على التوالي ليكون الفريق الوحيد الذي خسر جميع مبارياته (3) منذ استئناف الموسم بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

أبرز اللقطات والأرقام المميزة في هذه الجولة سنستعرضها معكم في السياق التالي.

1- الكل يلعب من أجل البايرن:

جاء فوز بايرن ميونخ بالكلاسيكو ليقترب الفريق من تحقيق لقب دوري جديد بعد أن وسع الفارق بينه وبين بروسيا دورتموند إلى 7 نقاط كاملة مع تبقي 6 جولات على النهاية.

أبرز لقطات الجولة 28 من بوندزليجا

خسارة دورتموند أعقبها نتائج سلبية لجميع المطاردين على مراكز الصدارة والمربع الذهبي، فسقط باير ليفركوزن سقوطًا مدويًا على ملعبه بنتيجة 4-1 ضد فولفسبورج، وفشل بروسيا مونشنجلادباخ في هز شباك فيردر بريمن صاحب المركز الـ17 في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، وفشل لايبزيج في استغلال الوضع والصعود للمركز الثاني في جدول الترتيب بعد سقوطه في فخ التعادل ضد هيرتا برلين بنتيجة 2-2

2- الأزرق الملكي مستمر في الغرق:

أبرز لقطات الجولة 28 من بوندزليجا

أهدر شالكه تقدمه خارج قواعده بهدف نظيف وسقط بنتيجة 2-1 ضد فورتونا دوسلدورف، ليستمر الفريق الملكي الألماني في الغرق بالنتائج السلبية التي شهدت فشل الفريق لتحقيق نتيجة الفوز في أخر 10 جولات، وبالتحديد منذ يناير الماضي، ليصبح الفريق حاليًا أقرب لحسابات الهبوط (على بعد 10 نقاط من المركز السادس عشر) من حسابات التأهل لدوري الأبطال (على بعد 16 نقطة من المركز الرابع).

3- حائط «شفولو» يحقق رقمًا مميزًا:

لعب الحارس الألماني أليكساندر شفولو دورًا حيويًا في خروج فرايبورج بنقطة خارج قواعده من ملعب آينتراخت فرانكفورت.

أبرز لقطات الجولة 28 من بوندزليجا

وتصدى شفولو لـ13 تسديدة في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3، معادلًا الرقم القياسي للتصديات في مباراة في البوندزليجا، منذ أن حقق أوليفر باومان نفس الرقم في 2013 (13 تصدي ضد نورنبيرج).

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4- جولة الضربات الرأسية:

10 أهداف سُجلت هذه الجولة من الضربات الرأسية في رقم غير مسبوق للأهداف بهذه الطريقة في جولة من جولات هذا الموسم.

أبرز لقطات الجولة 28 من بوندزليجا

وكان نصيب الأسد من جانب فريق فريق فولفسبورج الذي سجل لاعبوه 3 أهداف بالضربات الرأسية من بين أهدافهم الـ4 ضد باير ليفركوزن.

5- نجم الجولة:

سجل جوشوا كيميتش هدفًا غاليًا في فوز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند، وتألق لاعب الوسط النمساوي كريستوف بومجارتنر بتسجيله هدفين من بين أهداف هوفنهايم الـ3 ضد كولن، لكن نجم الجولة كان لاعب وسط فولفسبورج ماكسيميليان أرنولد الذي ساهم في تسجيل 3 من أهداف فريقه الـ4 (سجل هدف وصنع 2)، في فوز فريقه الكبير والمفاجئ على حساب المنافس على اللقب، باير ليفركوزن، بنتيجة 4-1.

أبرز لقطات الجولة 28 من بوندزليجا